Медведев считает демилитаризацию спасительной для Украины

По словам зампреда Совета безопасности РФ, демилитаризация для Украины - это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против страны, кровавых геополитических игрищах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Демилитаризация спасет Украину от того, чтобы быть пешкой в чужих кровавых геополитических игрищах. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Демилитаризация для Украины - это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах. Внеблоковый статус страны - обязательная часть демилитаризации по тем же причинам. Кроме того, отсутствие безумных трат на оборону - дополнительный резерв для развития разрушенной экономики", - сказал он.

Медведев упомянул об этом в ответ на вопрос, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", быть сейчас применимы к Украине.