Дебандеризация будет представлять долгую работу с сознанием жителей, заявил зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дебандеризация Украины будет представлять собой долгую работу с сознанием жителей этой страны. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Денацификация или дебандеризация - не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием, с исторической памятью. Народы наших стран и многих государств постсоветского пространства связывает общая историческая судьба. Такое наследие создает огромный потенциал не просто для мирного соседства, но и для сотрудничества и совместного развития", - пояснил он, говоря о денацификации в контексте Украины.

Медведев упомянул об этом в ответ на вопрос, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", быть сейчас применимы к Украине.