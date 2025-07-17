Стране нужна не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация, заявил зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Современной Украине нужна не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация. Ее жителям надо научиться жить самостоятельно и отвечать за свои поступки, заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он ответил на вопрос, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для послевоенной Германии во время Потсдамской конференции, быть сейчас применимы к Украине.

"К этим трем "Д" я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться", - подчеркнул Медведев.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.