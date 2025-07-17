Зампред Совета безопасности РФ описал сходства между современной Украиной и Третьим рейхом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Киев, подобно гитлеровской Германии, культивирует идеологию ненависти на государственном уровне. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Кризис идентичности и откровенно нацистская символика. Культ коллаборационистских и нацистских идеологов, свастика и мертвые головы на военной форме и бронетехнике, другие отсылки к Третьему рейху. Идеологическая повестка дня строится на ненависти к соседу и призывам к борьбе до конца. Все это поддерживается и насаждается на государственном уровне", - описал он сходства между современной Украиной и Третьим рейхом.

Медведев упомянул об этом в ответ на вопрос, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", быть сейчас применимы к Украине.