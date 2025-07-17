Говоря о сходствах между Киевом и Третьим рейхом, зампред Совета безопасности отметил милитаризацию общества

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженные формирования, в том числе слабо подконтрольные государству, постепенно приобретают политические функции на Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Говоря о сходствах между Киевом и Третьим рейхом, он отметил милитаризацию общества. "Вооруженные формирования приобретают не только боевые, но и политические функции, а часть этих формирований, по сути, слабо подконтрольна государству", - заметил Медведев.

Замглавы Совбеза упомянул об этом в ответ на вопрос, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", быть сейчас применимы к Украине.