Избирательные процедуры отменяют под предлогом войны, оппозицию преследуют, свобода слова уничтожена, указал зампред Совета безопасности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украина лишилась избирательных процедур и свободы слова, в стране все более явно процветает диктатура. На такую тенденцию указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Несменяемость власти и все более явные признаки диктатуры, - описал он сходства между современной Украиной и Третьим рейхом. - Избирательные процедуры отменяются под предлогом войны, оппозиция преследуется и сидит в тюрьмах, свобода слова уничтожена".

Медведев упомянул об этом в ответ на вопрос, могут ли критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", быть сейчас применимы к Украине.