Говоря о сходствах между Киевом и Третьим рейхом, зампред Совета безопасности РФ отметил деградацию экономики

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украина переживает настоящий экономический и управленческий коллапс, сдержать который позволяют лишь внешние вливания и милитаристская риторика. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Говоря о сходствах между Киевом и Третьим рейхом, он отметил деградацию экономики. "Как и Третий рейх в последние месяцы существования, современная Украина находится в очевидном экономическом и управленческом коллапсе, компенсируемом исключительно внешними вливаниями и мобилизационной риторикой", - указал замглавы Совбеза РФ.