Медведев уличил Запад в прямом нарушении решений "Потсдама"

Зампред Совбеза назвал это продолжением довоенной политики западных стран в отношении России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Запад напрямую нарушил решения Потсдамской конференции и обесценил союзничество с СССР в войне, но таким образом он лишь продолжил прежнюю политику. На это указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия "Потсдама".

"Ревизия и прямое нарушение решений "Потсдама", обесценивание союзничества - всего лишь продолжение довоенной (и еще более ранней) политики Запада в отношении России", - сказал Медведев.

Юбилей Потсдамской конференции, по его мнению, - это возможность "заглянуть в прошлое, как в зеркало настоящего". "При этом важно применять правильную оптику: не быть наивными и не рассматривать события июля 1945 года изолированно от многовековой политики европейских и - шире - западных элит в отношении нашей страны", - отметил зампред Совбеза РФ.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.