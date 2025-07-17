Медведев: Россию со времен Петра I хотят превратить в падчерицу Европы

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что в европейских, а позже и в мировых делах РФ стремились навязать "второстепенную, подчиненную роль"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Европа с петровских времен пытается выставить Россию падчерицей, которую пустили на порог ради перевоспитания. Это отметил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Со времен Петра I, когда Россия заявила о себе как о реальной силе в Европе, мы видим в действиях стран Запада устойчивую, системную тенденцию: враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну. В составе самых разных коалиций они стремились превратить Россию в падчерицу Европы, которую для перевоспитания благосклонно пустили на порог общеевропейского дома", - указал он.

В европейских, а позже и в мировых делах России стремились навязать "второстепенную, подчиненную роль", заявил Медведев. "Однако результатов это не давало", - подчеркнул он.