Зампред Совбеза сравнил это с 1945 годом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия сейчас, как в 1945 году, защищает не только себя, но и справедливое устройство мира. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Сегодня наша страна, как и в 1945-м, защищает не только свои границы, но и сам принцип справедливого мироустройства", - сказал он.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.