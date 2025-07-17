Западные страны приложили максимум усилий для сохранения нацистской идеологии, заявил зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Западные страны после разгрома фашистской Германии приложили много усилий для сохранения идеологии нацизма, и последствия их политики приходится разгребать до сих пор. На это указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Сначала довоенный Запад пестовал и поддерживал нацистский режим Гитлера, а после поражения фашистов во Второй мировой войне приложил максимум усилий, чтобы эта идеология сохранилась, - отметил политик. - Последствия такой удивительной терпимости к нацистским преступникам (в сочетании с оголтелой и яростной русофобией) мы пожинаем сейчас. Особенно в странах, которые были для Гитлера прислугой или расходным материалом, - в Прибалтике, Польше и на ставшей бандеровской Украине".

Медведев обратил внимание на то, что вместо реальной денацификации на территориях в зоне своей ответственности западные "союзники" ограничились лишь формальными и поверхностными мерами.

"Большинство нацистских преступников, дела которых рассматривались при участии западных органов правосудия, отделались легким испугом, понесли исключительно мягкие наказания или были амнистированы спустя несколько лет после войны. Им самим, их потомкам и сподвижникам не был закрыт путь во власть", - указал зампред Совбеза РФ.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.