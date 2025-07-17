Медведев: "Потсдам-1945" оказался прологом к холодной войне

Зампред Совбеза РФ обратил внимание, что элиты на Западе постоянно пытаются отыграться и отомстить Москве за свои былые неудачи

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Потсдамская конференция 1945 года, вопреки задуманному, стала прологом не к миру и стабильности, а к холодной войне. Такую оценку дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия "Потсдама".

Он обратил внимание, что элиты на Западе постоянно пытаются отыграться и отомстить Москве за свои былые неудачи: страх и неготовность к равному диалогу с другими народами рождает подлость и агрессию.

"Так, в 1945 году "Потсдам" стал не прологом к стабильному миру, а переходной точкой к холодной войне", - констатировал Медведев.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.