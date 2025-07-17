По словам зампреда Совбеза, "они напоминают тех "антифашистов", которые рассказывают, как их дед героически погиб в концлагере, упав с вышки"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус, вероятно, берут пример с предков-фашистов, делая чудовищные антироссийские заявления. Такое предположение сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Гордятся своими фашистскими предками и многие высокопоставленные деятели в той же Германии, беря пример с них в своей риторике и практике. Достаточно вспомнить недавнее высказывание министра обороны ФРГ Писториуса о готовности убивать российских солдат на"восточном фланге и в любом случае в отношениях с Россией действовать с позиции силы. Да и высказывания прямого потомка нацистов - канцлера Мерца - звучат не менее чудовищно", - заметил политик.

"Все они напоминают тех "антифашистов", которые рассказывают, как их дед героически погиб в концлагере, упав с вышки", - сыронизировал Медведев.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.