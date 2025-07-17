РФ получила в ответ 19 тел российских бойцов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва в продолжение Стамбульских договоренностей передала Киеву еще 1 000 тел солдат Вооруженных сил Украины, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

"В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1 000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле", - написал Мединский.

Второй раунд прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Мединский сообщил, что Россия передала меморандум из двух частей украинской стороне. По его словам, вторая часть предполагает ряд путей прекращения огня. Он также сообщил, что Москва в одностороннем порядке передаст 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.

Помимо этого, РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 тыс. человек. С российской стороны прозвучало конкретное предложение о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Также, по информации Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 детей, потерявших контакт с родителями.

Дата третьего раунда переговоров по сей день не назначена.