Состоявшаяся 17 июля передача 1 тыс. тел стала началом именно этого процесса, сообщил источник

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия передаст Украине 3 000 тел солдат ВСУ, как и обещал президент РФ Владимир Путин. Состоявшаяся 17 июля передача 1 тыс. тел стала началом именно этого процесса, сообщил ТАСС источник, близкий к российской переговорной группе.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что 17 июля Москва передала Киеву еще 1 тыс. тел солдат Вооруженных сил Украины, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов.

"Украинской стороне будет передано 3 000 тел, как и обещал президент, - информировал собеседник агентства. - Сегодня начало именно этого трека".