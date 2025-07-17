МИД РФ: Москва глубоко обеспокоена новым витком насилия в Сирии

Россия надеется, что реализация шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и надежной стабилизации обстановки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва обеспокоена новым витком насилия в Сирии и считает недопустимым посягательство на жизнь мирных граждан. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Новый виток насилия в Сирии вызывает глубокую обеспокоенность. Российская сторона с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами", - отмечается в тексте. В министерстве подчеркнули, что РФ "исходит из того, что посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы".

В Москве надеются, что "реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и надежной стабилизации обстановки в Сирии". "Убеждены, что путь к решению этой задачи лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин многоконфессионального сирийского общества", - указали в МИД РФ.

Как указали в министерстве, вспыхнувшие 13 июля на юге Сирии боестолкновения "сопровождались интенсивными ударами ВВС Израиля по сирийской территории, наносимыми, по заявлению израильской стороны, для защиты сирийских друзов". "Российская сторона уже неоднократно давала оценки произвольных силовых акций Израиля в Сирии. Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения. В Москве подтверждают последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - сообщили в МИД.

"По поступающим сведениям, пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов нет. Обеспечение безопасности всех россиян остается высшим приоритетом", - подчеркнули в ведомстве.