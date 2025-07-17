Президент России прокомментирует их, если посчитает нужным, заявил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кремль продолжает изучать сделанные в понедельник заявления президента США Дональда Трампа. Комментировать их будет только сам президент РФ Владимир Путин - если посчитает нужным, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем анализировать эти заявления, - рассказал пресс-секретарь. - Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает".

14 июля Трамп выступил с анонсированным заявлением по украинскому урегулированию. В присутствии генсека НАТО Марка Рютте он заявил, что "разочарован" Россией и лично ее президентом, а также объявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации НАТО будет оплачивать такие поставки.

Кроме того, американский президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.