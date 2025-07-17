Это не может не вызывать озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Милитаристский и конфронтационный настрой со стороны окружения России на европейском направлении не может не вызывать озабоченности. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявления зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева ТАСС.

Медведев указал, что Россия должна полноформатно отвечать на акции Запада, а при необходимости и предупреждать их, действовать превентивно.

"С учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем - с которым нам приходится иметь дело, а окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроенное, милитаристки настроенное, - подобные озабоченности вполне оправданны", - заметил Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, "Дмитрий Анатольевич имеет богатейший опыт: он был президентом России, занимает весьма ответственный пост в настоящее время". "Разумеется, он высказывает свои точки зрения", - заключил представитель Кремля.