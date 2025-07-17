Песков: по завершении обменов Киеву придется определяться с третьим раундом

Досогласования проводятся во исполнение тех договоренностей, которых достигли в ходе второго раунда, указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия ждет от Украины предложений по третьему раунд переговоров. Пока продолжается выполнение предыдущих договоренностей, но потом Киеву придется определяться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Предстоит еще завершить процесс обменов, досогласования проводятся во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли уход Киева от согласования нового раунда переговоров быть связан с подстрекательством Европы.

"Ну и потом уже надо определяться, и мы ждем предложений украинской стороны [по третьему раунду переговоров], как мы неоднократно об этом говорили", - добавил представитель Кремля.

По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 тыс. человек. Россия 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля вернула несколько групп военнослужащих с территории Украины, передав Киеву аналогичное количество украинских военнопленных. Работы по паритетному обмену продолжаются.