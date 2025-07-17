Пресс-секретарь президента упомянул об этом в ответ на вопрос, насколько суверенность действий Украины важна для полноценного и окончательного урегулирования

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва сейчас ведет прямые переговоры с Киевом, хотя и при посредничестве Вашингтона. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.​​​​​​

"Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима, - сказал он. - Здесь речь именно идет о прямых переговорах. Впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов".

Песков упомянул об этом в ответ на вопрос, насколько суверенность действий Украины важна для полноценного и окончательного урегулирования.

Речь об этом зашла в контексте высказываний зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он заявил ТАСС, что современной Украине требуется не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация: ее жителям надо научиться жить самостоятельно и отвечать за свои поступки.