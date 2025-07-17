В регионах в последнее время ограничивают работу мобильного интернета в связи с опасностью атак украинских беспилотников

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кремлю ничего неизвестно о том, чтобы в стране планировалось создать единый механизм или даже государственный орган для координации отключений мобильного интернета в регионах. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие публикации СМИ.

"Мне неизвестно о таких планах, но, с другой стороны, у нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористический комитет и специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", - сказал Песков.

Работу мобильного интернета в последнее время ограничивают в регионах России в связи с опасностью атак украинских беспилотников. Такие меры безопасности приняли в том числе в субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов. Власти при этом создают специальные карты с бесплатными Wi-Fi точками.