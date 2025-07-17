В ГД предложили ввести платное обучение для детей мигрантов

По мнению депутатов, сейчас это создает значительную нагрузку на государственные и муниципальные бюджеты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести норму, согласно которой дети, не имеющие гражданства РФ, смогут обучаться в государственных и муниципальных школах только на платной основе. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По мнению депутатов, бесплатное обучение детей мигрантов создает значительную нагрузку на государственные и муниципальные бюджеты. Помимо этого, в школах ряда регионов России наблюдается дефицит учебных мест и перегрузка педагогов. Кроме того, значительная часть детей мигрантов слабо владеет русским языком и демонстрирует низкую успеваемость, что замедляет общий темп обучения в классах.

"Иностранные граждане должны оплачивать обучение своих детей самостоятельно, не перекладывая соответствующие расходы на российских налогоплательщиков. В этой связи считаю необходимым на законодательном уровне ввести норму, согласно которой дети, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут обучаться в государственных и муниципальных школах только на платной основе", - указано в документе.

Парламентарии считают, что эта мера существенно снизит нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, уменьшит нагрузку на учителей и повысит качество учебного процесса, а также послужит дополнительным стимулом для самих мигрантов и их детей относиться к учебе более ответственно.