Законопроект о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN, сроки нового раунда переговоров с Украиной и оправданность отключений мобильного интернета стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

Другие внутренние встречи и совещания не будут носить публичного характера.

О законопроекте о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN

Кремль пока не знаком с законопроектом о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN, но призывает депутатов пояснить, что они имели в виду: "Тема это моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужно просто объяснение этой инициативы. Более подробное объяснение, с тем чтобы ответить на вопросы людей".

О переговорах с Украиной

Россия ведет прямые контакты с Украиной по линии помощника президента Владимира Мединского: "У нас осуществляются контакты по линии Мединского с его визави".

После завершения обменов и выполнения стамбульских договоренностей Россия ждет от Украины предложений по третьему раунду: "Предстоит еще завершить процесс обменов, досогласования проводятся во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда".

Кремлю достоверно неизвестно, может ли уход Украины от согласования нового раунда переговоров быть связан с подстрекательством Запада: "Не могу ответить на этот вопрос, мы не знаем".

Москва ведет прямые переговоры с Киевом, хотя и при посреднических усилиях Вашингтона: "Здесь речь именно идет о прямых переговорах. Впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов".

Во время третьего раунда переговоров России и Украине предстоит обсудить проекты меморандумов: "Предстоит [провести] третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись".

О заявлении Трампа

Кремль продолжает анализировать заявление президента США Дональда Трампа, его, если захочет, прокомментирует Путин: "Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает".

О милитаристски настроенном окружении России

Россия находится в конфронтационном, милитаристски настроенном окружении, это не может не беспокоить: "С учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем - с которым нам приходится иметь дело, а окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроенное, милитаристски настроенное, - подобные озабоченности вполне оправданны".

Об отключениях интернета

Отключения мобильного интернета в российских регионах, в том числе находящихся вдалеке от линии боевого соприкосновения, оправданы: "Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна".

Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются: "Нужно принимать соответствующие меры".

Кремлю неизвестно о якобы планах по созданию единого государственного органа, координирующего отключения мобильного интернета в регионах: "Мне неизвестно о таких планах, но, с другой стороны, у нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористический комитет и специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется".

О призыве Орбана