Они могут не предоставлять сертификат, подтверждающий владение русским языком, а также знание истории и законодательства страны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект, который освобождает от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России мигрантов, работающих в РФ в рамках квоты кабмина.

Документ в палату парламента внесло правительство РФ 31 мая, в первом чтении он был принят в июле. Поправками дополняется закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В настоящий момент при подаче заявления о выдаче разрешения на работу мигранты обязаны предоставить сертификат, подтверждающий владение русским языком, а также знание истории РФ и законодательства страны. Законпроект предусматривает освобождение от этого требования иностранных граждан, которые работают в России на основании разрешений, полученных в рамках специальной квоты правительства РФ.

Документ предполагает и другие изменения в действующее законодательство. В частности, сертификаты об успешном прохождении тестирования при их внесении в профильную информационную систему предлагается заверять квалифицированной электронной подписью. Кроме того, законопроект предусматривает включение Минобрнауки в перечень госорганов, которые могут использовать указанную информсистему для подтверждения наличия сведений о выданных сертификатах.

Вместе с тем правительство предлагает увеличить срок, в течение которого мигранты при получении разрешения на работу обязаны предоставить сертификат об успешном прохождении тестирования. Законопроект предусматривает увеличение временного промежутка с 30 до 90 дней. Как указано в пояснительной записке, эта мера необходима для "обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации" иностранных граждан - квалифицированных специалистов.