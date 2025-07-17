В "Офицерах России" назвали вандализмом заявления мэра Львова об эксгумации тел воинов

Председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов отметил, что в предложении Садового не было ни слова про обмен останков советских солдат на погибших украинских солдат

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Предложение мэра Львова Андрея Садового по обмену останков советских воинов с "Холма Славы" на украинских военных показывает всю бесчеловечность действующих украинских властей. Такое мнение ТАСС выразил председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с "Холма Славы" на находящихся в российском плену украинских солдат.

"Те слова и действия, которые мы видим со стороны так называемого мэра Львова, в очередной раз подчеркивают людоедскую сущность киевского режима, от плоти которой этот человек является. Эксгумировать самым циничным, вандальным образом братские могилы советских солдат и офицеров, среди которых огромное количество этнических украинцев, если уж на то пошло <…>, это, конечно, верх кощунства", - сказал Шкурлатов.

Кроме того, он отметил, что в предложении Садового не было ни слова про обмен останков советских солдат на погибших украинских солдат. По его мнению, Украине не нужны мертвые тела своих военнослужащих, так как государству придется выплачивать огромные суммы их семьям.

Тем не менее, подполковник подчеркнул, что Россия может согласиться на такую сделку. "Для нас наши павшие как часовые, и для нас это действительно святой момент. Они должны быть опознаны и захоронены со всеми полагающимися воинскими почестями. Они должны обрести свой дом. Те люди, те солдаты и офицеры, которые отставили нашу Родину 80 лет назад. Мы должны сделать для этого все возможное", - сказал Шкурлатов.