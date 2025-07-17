Володин: до исполнения послания президента на 100% осталось принять два закона

По словам председателя Госдумы, исполнение послания является "ключевым приоритетом" палаты парламента

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдуме необходимо подготовить и рассмотреть два законопроекта, чтобы законодательно обеспечить реализацию послания президента РФ Федеральному собранию на 100% На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Так он прокомментировал принятие во втором и третьем чтениях законопроекта о правовых основах для создания особого вида ТОР в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"В связи с принятием данного законопроекта план законодательного обеспечения послания президента реализован на 98%. Мы как никогда близки к реализации плана. И это может быть стопроцентное выполнение на следующей неделе. Для этого нам надо подготовить и рассмотреть два законопроекта", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что исполнение послания является "ключевым приоритетом" палаты парламента. "98% - показатель такой очень важной части достижения цели национального развития, решения вопросов", - заключил председатель Госдумы.