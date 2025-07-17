В ГД осенью внесут обновленный законопроект о сталкинге

Пока есть еще несколько замечаний по документу, указала первый зампред по науке и высшему образованию Ксения Горячева

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" осенью внесут новую версию законопроекта о сталкинге (навязчивом преследовании). Об этом ТАСС сообщила первый зампред по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди").

"Мы планировали успеть его внести в эту сессию. С учетом того, что мы чуть сдвинулись, [есть] еще ряд замечаний, то мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой", - сказала депутат по итогам круглого стола "Сталкингу - нет".

Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли первый вариант законопроекта о борьбе с навязчивым преследованием. Инициативу вернули авторам для доработки. В проекте предлагается закрепить основы правового регулирования в сфере борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты лиц, подвергающихся преследованию.