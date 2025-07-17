Диалог стран "подвис" со стороны Киева, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Переговоры России и Украины "подвисли" со стороны Киева, который то ли уклоняется, то ли не определился с датой нового раунда. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Если] будут запросы о переговорах, мы уже отвечали, что готовы к ним, были готовы и в 2022 году, готовы и в нынешнем в 2025-м. Сейчас, правда, они что-то подвисли со стороны Украины. Вроде [они] говорили, что им нужно стабильное и устойчивое перемирие, а, видите, от очередного раунда они то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут готовы проводить [его]", - отметила дипломат.

Ранее в Кремле заявляли, что ждут от Украины сигналов о желании или нежелании выходить на новый раунд прямых переговоров, а также сроков этих переговоров. Второй раунд переговоров РФ и Украины прошел в начале июня. Стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, кроме того, договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.