В этом контексте важное значение имеет объединение международных усилий для скорейшего начала переговоров по предотвращению гонки вооружения в космосе, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва призывает к скорейшим переговорам по космосу и недопущению гонки вооружений в нем в дни юбилея полета кораблей "Союз-19" и "Аполлон". Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия последовательно выступает в пользу предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве, недопущения его превращения в сферу вооруженного противостояния", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что в этом контексте важное значение имеет объединение международных усилий для скорейшего начала переговоров по предотвращению гонки вооружения в космосе, по разработке международного инструмента, который бы не допускал размещение любого вида оружия или применение силы в космосе.

"Рассматриваем в качестве основы для такого инструмента, представленный на конференции по разоружению российско-китайский проект профильного договора и принятый консенсусом в 2024 году доклад группы проектных экспертов по указанному формату", - сообщила Захарова.

По ее словам, существенный вклад в создание благоприятных условий для сотрудничества в космосе призвана внести запущенная Россией международная инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе, к которой присоединились уже 37 стран.

Первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран "Союз" - "Аполлон" был совершен 15 июля 1975 года. Опыт успешной реализации программы послужил основой для проведения в последующем международных космических полетов по совместной программе "Мир" - "Шаттл", а также заложил основу для эксплуатации Международной космической станции с участием многих государств.