17 июля, 17:22,
обновлено 17 июля, 18:08
Военная операция на Украине

Захарова: делегация РФ готова прибыть в Стамбул для третьего раунда переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД Росси отметила, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду переговоров с РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда [переговоров]", - сказала дипломат

Кроме того, как отметила Захарова, ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду переговоров с Россией.

"Рассчитываем, что Киев также будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс", - резюмировала она. 

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