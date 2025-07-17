Захарова: делегация РФ готова прибыть в Стамбул для третьего раунда переговоров

Официальный представитель МИД Росси отметила, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду переговоров с РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда [переговоров]", - сказала дипломат

Кроме того, как отметила Захарова, ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду переговоров с Россией.

"Рассчитываем, что Киев также будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс", - резюмировала она.