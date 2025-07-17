Им не нужно вести информкампанию, указала официальный представитель МИД России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Страны Запада должен нести ответственность за вмешательство во внутренние дела других стран, которое привело к появлению потоков нелегальной миграции в мире, а не придумывать новую антироссийскую информационную кампанию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата попросили прокомментировать публикации в европейской прессе, в которых утверждается, что наплыв мигрантов и беженцев из Ливии в Грецию является гибридной войной со стороны России в целях дестабилизации Европейского Союза.

"Да, действительно, я видела, как в некоторых средствах массовой информации появляются подобные публикации. Но это же не первый раз. Это целенаправленная, не случайная, системная работа по насаждению, с одной стороны, фейков, а с другой стороны, такого менталитета, привития, философии того, что и в этом нужно винить Россию", - сказала она.

Захарова напомнила, что первопричина миграционного кризиса была инициирована именно коллективным Западом под руководством Соединенных Штатов Америки, которые подвигали другие натовские страны. "Речь идет о силовых интервенциях в Ираке, в Ливии, в Сирии, в Афганистане, - продолжила она. - Убеждены, что потоки миграции на этом направлении являются следствием безответственного, безрассудного вмешательства стран Запада во внутренние дела суверенных государств в целях их дестабилизации, насильственной смене, как они любят говорить, неугодных правительств в регионе. И полагаем, что страны, активно участвовавшие в этом вмешательстве, в развязывании конфликта, должны нести главную ответственность за последствия".

"Я уверяю вас, что еще 5-7 лет назад на тех самых конференциях средиземноморских, которые проходили ежегодно в Риме, где обсуждалась проблематика, в первую очередь Ливии и миграции, никому бы в голову не пришло сказать, что в проблемах миграционных, той же самой Италии, Греции, средиземноморской Европы, виновата Россия, - указала она. - Все же знали, кто виноват. Те, кто разрушал государственность прибрежных или находящихся рядом государств Северной Африки, Ближнего Востока, те, кто провоцировал "арабскую весну", те, кто убивал и изничтожал законно избранных руководителей стран, ввергая эти государства в пучину внутренних конфликтов, гражданских войн, изничтожал суверенитет и так далее. А теперь можно вот такую чушь нести".