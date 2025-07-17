Очевидно, что киевский режим последовательно воспринимает решения коллективного Запада как буквально сигнал к продолжению бойни, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с американскими иллюзионистами Гарри Гудини и Дэвидом Копперфильдом.

На брифинге дипломат прокомментировала заявление журналистки о том, что после недавнего заявления президента США Дональда Трампа у Зеленского "чуть ли не официально развязаны руки". "Руки Зеленского все время тянутся к деньгам, поэтому завязывайте, не завязывайте - стоит посыпать денег, и, как у Гудини или у Копперфильда, они окажутся у него развязаны. У него четкий инстинкт на это", - отметила Захарова.

"Очевидно, что киевский режим последовательно воспринимает подобного рода решения коллективного Запада как буквально сигнал к продолжению бойни, как отказ от мирных устремлений, от переговорного процесса. Обещанная дополнительная оружейная подпитка киевского режима может спровоцировать эскалацию преступной террористической деятельности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.