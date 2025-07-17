Лучше анализировать и четко формулировать свою позицию, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Замерять в миллиметрах расхождения в заявлениях, звучащих из Вашингтона, контрпродуктивно. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ультиматум американского лидера Дональда Трампа о готовности США ввести импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренности об урегулировании конфликта на Украине.

"Считаю контрпродуктивным и абсолютно бесполезным замерять в миллиметрах, кто отходит от какой позиции, кто к ней приблизился в их контексте, в контексте их внутриамериканских заявлений, в том числе и на международную тему, потому что сделать это практически невозможно. Там такое количество заявлений. Они все входят в какой-то друг с другом иногда диссонанс, иногда в противоречие? - отметила дипломат. - Лучше нам анализировать и четко формулировать свою позицию".

В связи с угрозами введения 100% пошлин, Захарова также подчеркнула, что в отношении РФ "объявлено беспрецедентное количество санкций и всевозможных ограничений". "Их настолько много, что, по большому счету, угрозы новых санкций воспринимаются в нашей страной как обыденность. То есть они сами же, западники, загнали себя в тупик, потому что мы понимаем, что будут с нашей стороны даны ответы, мы будем исходить из реалий. И для нас в этом смысле это перестало быть какой-то новостью", - добавила она.