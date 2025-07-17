Захарова: РФ готова предоставить все условия молдаванам для участия в выборах

Для обеспечения прав граждан Молдавии необходимо открыть не менее девяти избирательных участков в российских городах, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская сторона готова предоставить все условия для участия в выборах гражданам Молдавии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.

"Российская сторона готова предоставить все необходимые условия и готова взаимодействовать с молдавскими избирательными органами для оперативного решения любых вопросов, в том числе и технических", - сказала дипломат.

По ее словам, исходя из анализа явки на трех предыдущих выборах и текущих запросов для обеспечения прав граждан Молдавии в России необходимо открыть не менее девяти избирательных участков в ключевых российских городах.

"Мы призываем молдавские власти проявить ответственность, соблюсти собственные законы, международные обязательства в сфере избирательных прав, - указала Захарова. - Россия готова к незамедлительному диалогу и практическому сотрудничеству для открытия участков, гарантируя их прозрачную и безопасную работу".

В среду прошла конференция по запуску миссии Союза юристов Молдавии по наблюдению за выборами. В ней приняли участие представители различных политических партий и общественных организаций. Были приглашены и представители правящей партии "Действие и солидарность", однако они не пришли.