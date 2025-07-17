Будапешт ранее ввел санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию, из-за которого был убит этнический венгр в Закарпатье

МОСКВА,17 июля. /ТАСС/. Санкции против украинских военачальников, ответственных за гибель в военкомате этнического венгра, показывают, что Венгрия серьезно относится к защите своего суверенитета и национального достоинства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Власти Венгрии ввели санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию, в результате которого был убит этнический венгр в Закарпатье. Об этом ранее сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия последовательно продолжает политику защиты своего суверенитета, и в отличие от многих стран, входящих в Европейский Союз, делает это давно и серьезно. Поэтому я не очень уверен, что в других странах ЕС проявят солидарность [в отношении Украины], скорее всего, Венгрия так и останется одна, но и этот факт говорит о том, что есть в Европейском Союзе руководители, которые серьезно относятся не только к защите суверенитета, но и достоинства национального", - сообщил Климов.

Гибель венгра в Закарпатье

По сведениям венгерских властей, 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Правительство Венгрии призвало наказать виновных и ввести санкции ЕС против ответственных за насильственную мобилизацию на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза". Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи со смертью Шебештьена.

Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".