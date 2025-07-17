Захарова: Россия поддерживает суверенитет Ливана на фоне давления США

Позиция властей РФ по этому вопросу неизменна, указала официальный представитель российского дипведомства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Ливана на фоне давления на республику со стороны США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Барак побывал в Ливане, где обсудил с руководством страны карту ливано-израильского урегулирования, которая предусматривает разоружение шиитского движения "Хезболлах". Газета The National со ссылкой на источники сообщала, что США оказывают давление на Бейрут, требуя как можно скорее начать разоружение.

"Наша позиция по этому вопросу неизменна. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ливана", - сказала Захарова.

"Что касается планов американцев, я думаю, что нужно спросить у них", - отметила она, отвечая на просьбу прокомментировать предложения США.