МИД РФ считает, что участие государства в этих учениях имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Японскому посольству в Москве заявлен решительный протест в связи с участием военных страны в масштабных учениях ВС США вблизи российских границ. Об этом сообщили в МИД РФ.

"16 июля посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных Сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, которые пройдут 9 июля - 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ Российской Федерации", - указали в дипведомстве.

Там подчеркнули, что Россия "считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой". "Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - отметили в МИД РФ.

"Декларируемая цель маневров - повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала "сдерживания и реагирования" Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым, - говорится в сообщении. - При этом со стороны командования Сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности".