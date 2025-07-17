Захарова: Россия добивается от ЮНЕСКО выполнения своего мандата

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что международные организации подвержены влиянию недостоверной информации от ангажированных западных неправительственных организаций

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия следит за деятельностью ЮНЕСКО и других международных организаций, подверженных влиянию Запада, и будет добиваться от них прозрачного выполнения мандата и беспристрастной подачи информации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение ассоциации журналистов БРИКС к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле с призывом принять меры по прекращению гонений ЕС на представителей СМИ.

Дипломат обратила внимание, что международные организации, такие как ЮНЕСКО, подвержены влиянию недостоверной информации от ангажированных западных неправительственных организаций. "Они сразу опираются на западные данные в своих заявлениях, конечно, с антироссийской подоплекой - это главное. Это и есть свидетельство разбалансировки международной системы обеспечения свободы доступа к информации и свободы выражения мнений, что напрямую связано с отходом от принципов беспристрастности", - добавила Захарова.

"А мы, конечно, будем продолжать эту работу, последовательно и упорно добиваться от таких многосторонних структур честного, открытого, прозрачного выполнения своего мандата", - указала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Москва будет вскрывать факты предвзятого и политически мотивированного подхода при принятии решений.