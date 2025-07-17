17 июля, 18:05

Захарова: Россия добивается от ЮНЕСКО выполнения своего мандата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что международные организации подвержены влиянию недостоверной информации от ангажированных западных неправительственных организаций

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия следит за деятельностью ЮНЕСКО и других международных организаций, подверженных влиянию Запада, и будет добиваться от них прозрачного выполнения мандата и беспристрастной подачи информации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение ассоциации журналистов БРИКС к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле с призывом принять меры по прекращению гонений ЕС на представителей СМИ.

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Дипломат обратила внимание, что международные организации, такие как ЮНЕСКО, подвержены влиянию недостоверной информации от ангажированных западных неправительственных организаций. "Они сразу опираются на западные данные в своих заявлениях, конечно, с антироссийской подоплекой - это главное. Это и есть свидетельство разбалансировки международной системы обеспечения свободы доступа к информации и свободы выражения мнений, что напрямую связано с отходом от принципов беспристрастности", - добавила Захарова.

"А мы, конечно, будем продолжать эту работу, последовательно и упорно добиваться от таких многосторонних структур честного, открытого, прозрачного выполнения своего мандата", - указала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Москва будет вскрывать факты предвзятого и политически мотивированного подхода при принятии решений. 

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