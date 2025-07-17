Официальный представитель МИД РФ напомнила, что из немецкого оружия ведется огонь по российской территории

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Попытки властей ФРГ разговаривать с Россией языком ультиматумов и с позиции силы нелепы, смешны и аморальны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сделали исторически все, чтобы отношения с Германией выстраивались во взаимоуважительном ключе. Мы простили то, что не может простить ни человек, ни народ. Мы это сумели простить, - отметила Захарова. - Мы простили десятки миллионов убитых".

Захарова указала, что Россия вновь протянула "руку дружбы, взаимного сотрудничества, уважения". "Мы получили то, что сейчас видим. Самое страшное в этом то, что получила Германия. Полную амнезию собственных ошибок, амнезию даже своей современной, нынешней истории в виде объединения своей страны, которая была разделена по итогам своих преступлений, - продолжила дипломат. - Сегодня со стороны официального Берлина звучат призывы к уничтожению нашей государственности, страны, нашего народа. Эти призывы стали просто какой-то манией тех, кто заправляет Германией сегодня".

Она напомнила, что из немецкого оружия ведется огонь по российской территории. "По народу, которому они должны вечно <...>. Обсуждается теперь и запуск на Украине сборки дальнобойных крылатых ракет Taurus, применение которых требует участия специалистов Бундесвера, то есть прямого участия немецких офицеров, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Те, кого мы называли всегда реваншистами, выползают и не извлекли выводов из своей собственной истории".

По ее словам, "попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов, с позиции силы нелепы, смешны и аморальны". "До чего додумались. Разделить жертв во Второй мировой войне по национальностям", - сказала Захарова.