Она должна укреплять безопасность страны, отметил зампредседатель Совбеза РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская миграционная политика должна укреплять безопасность страны и быть адекватной угрозам. Это подчеркнул на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ его зампредседателя Дмитрий Медведев, говоря о проекте Концепции миграционной политики на 2026-2030 годы.

"Новая концепция должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике, - указал Медведев. - Важно, чтобы такая политика в полной мере также соответствовала тем угрозам, с которыми сталкивается наше государство, способствовало укреплению безопасности страны и стабильному социально-экономическому развитию, ну, и конечно, всемерно обеспечивало защиту российских граждан".