Калининградская область со всех сторон окружена странами - сторонниками альянса, указал член Совета Федерации от области

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Заявления натовских генералов о том, что силы альянса сегодня имеют возможность в кратчайшие сроки "стереть с лица земли" Калининградскую область, подавить здесь оборонительный потенциал сил РФ, является ни чем иным, как провокацией и запугиванием граждан западных стран. Об этом заявил ТАСС член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, комментируя высказывание командующего сухопутными силами США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью.

Ранее издание Defense News выпустило материал, в котором приводятся слова Донахью. Он заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена странами - сторонниками НАТО, поэтому у войск альянса якобы есть возможность "стереть ее с лица земли за неслыханные сроки".

"Подобного рода провокационные заявления западных военных используются для запугивания собственного населения и оправдания наращивания военного контингента у границ нашей страны", - сказал Шендерюк-Жидков.

По словам сенатора, в действительности угрозы исходят не от России, а от последовательного продвижения структур и инфраструктуры НАТО на Восток. Сенатор также отметил, что реакция России на угрозы в ее адрес не заставит себя ждать. "Мы моментально найдем, как отреагировать на потенциально опасные действия, однако наша позиция остается ответственной и взвешенной", - подчеркнул Шендерюк-Жидков.