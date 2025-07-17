Для этого нужно устранить имеющиеся проблемы и масштабировать самые эффективные практики, указал председатель "Единой России"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Цель "Единой России" на выборах в Госдуму не меняется, она заключается в том, чтобы одержать безоговорочную победу. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии.

"Цель у нас не меняется. Цель заключается в том, чтобы одержать безоговорочную победу. Поэтому партия должна войти в думскую кампанию, в избирательный цикл в наилучшей форме", - подчеркнул Медведев. По его словам, для этого нужно устранить имеющиеся проблемы и масштабировать самые эффективные практики, которые используются при подготовке к дню голосования.

"Осталось два месяца. Партия в кампаниях разного уровня борется за голоса более 50 млн избирателей. И мы рассматриваем их как мобилизацию ресурсов "Единой России" перед выборами в Государственную думу", - добавил политик.