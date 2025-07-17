Медведев: с начала СВО принято более 140 законов по поддержке бойцов

Меры связаны со статусом участника специальной военной операции и поддержкой, указал председатель "Единой России"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 140 законов, касающихся поддержки героев СВО и их семей, было принято с начала специальной военной операции. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии.

"С начала спецоперации принято более 140 законодательных инициатив, которые связаны со статусом участника СВО и поддержкой, соответственно, участников СВО и их семей", - рассказал Медведев.

Политик напомнил, что в числе последних одобренных Думой инициатив "Единой России" - закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов.

Кроме того, Дума рассматривает законопроект партии об ограничении 15 днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца, добавил он. "Я недавно проводил встречу с нашими гражданами, стандартную такую обычную встречу. Этот вопрос как раз звучал в ряде обращений, и я поручения необходимые дал тоже по итогам этой встречи, поэтому вот эта инициатива, она, безусловно, очень важна", - заверил Медведев.

Не менее важна, по мнению политика, та работа, которую партия ведет в рамках федеральных партийных проектов. "Это и помощь в открытии собственного дела, подготовка к профессиональной деятельности в трудоустройстве, это партийные проекты "Моя карьера с Единой Россией", "Цифровая Россия" и "Свой бизнес", - перечислил он.

Кроме того, власти в регионах при участии отделений партии, фракций в законодательных собраниях разрабатывают дополнительные программы поддержки, уточнил председатель партии. "Они [программы поддержки] носят региональный характер, различаются, но, тем не менее, это все равно тоже очень важное направление, которое по-разному реализуется в различных территориях нашей страны", - резюмировал Медведев.