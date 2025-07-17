Тема служения Отечеству является главной в думской агитационной кампании, указал председатель "Единой России"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Тема служения Отечеству является главной в думской кампании "Единой России", партия должна показать, что продолжает поддерживать людей, которые защищают Россию. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии.

"Тема служения Отечеству является главной в думской агитационной кампании. Мы должны показать, что "Единая Россия" продолжает поддерживать и заботиться о тех людях, которые защищают нашу страну. В этом, безусловно, залог нашей победы", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что "Единая Россия" откликнулись на призыв главы государства Владимира Путина о широком вовлечении участников СВО в политическую и общественную жизнь.

"Еще в прошлом году были упрощены условия их участия в предварительном голосовании. По итогам предварительного голосования в преддверии единого дня голосования в этом году победителями стали 827 участников спецоперации. Я надеюсь и практически уверен, что все они достойно выступят в своих избирательных кампаниях", - резюмировал Медведев.