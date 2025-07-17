Указ президента России действует до 1 августа 2028 года включительно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Граждане России - и одновременно граждане Абхазии и Южной Осетии - смогут до августа 2028 года получать общегражданские российские паспорта на территории республик. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Установить, что граждане Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, которые приобрели в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданство Российской Федерации и постоянно проживают соответственно в Республике Абхазия, Республике Южная Осетия, вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, паспорта гражданина Российско Федерации", - предписывает указ.

Документ действует до 1 августа 2028 года включительно.