Путин поручил выявлять талантливых студентов колледжей

Соответствующие задачи должны выполнить АНО "Россия - страна возможностей" и образовательный фонд "Талант и успех"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. АНО "Россия - страна возможностей" и образовательный фонд "Талант и успех" будут совместно выявлять талантливых студентов колледжей, которые обучаются на технологических факультетах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Выполнить задачу должны будут правительство РФ, АНО "Россия - страна возможностей" и образовательный фонд "Талант и успех". В тексте поручения подчеркивается, что речь идет о студентах "обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации".

Доклад о ходе работы должны предоставить главе государства до 1 октября 2025 года и до 1 июня 2026 года.