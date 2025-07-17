Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ) разработают проект, включающий в себя проведение конкурса по выявлению перспективных руководителей в области сельского хозяйства. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

В документе уточняется, что руководители должны будут обладать выдающимися лидерскими и управленческими качествами. Также при разработке проекта необходимо будет предусмотреть дополнительное финансирование РСВ.

Срок исполнения поручения - 1 октября 2025 года. Ответственными назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РСВ Андрей Бетин.