Путин поручил готовить бойцов СВО к проектам АНО "Россия - страна возможностей"

Доклад президент ждет до 10 ноября 2025 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил АНО "Россия - страна возможностей" совместно с РАНХиГС разработать систему подготовки героев СВО к участию в проектах и программах организации. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" разработать систему предконкурсной подготовки участников специальной военной операции к их последующему участию в проектах и программах, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", - говорится в тексте документа.

Доклад президент ждет до 10 ноября 2025 года. Ответственными назначены генеральный директор РСВ Андрей Бетин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.