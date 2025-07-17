Ранее министр обороны присваивал почетные наименования только отдельным батальонам, отдельным ротам и им равным, кораблям 3-го и 4-го рангов, судам, а также пограничным заставам

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дополнил указ об утверждении Положения о почетных наименованиях объединений, соединений, воинских частей (кораблей) и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, увеличив полномочия министра обороны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоение почетных наименований обособленным структурным подразделениям (филиалам) организаций Вооруженных сил Российской Федерации производится министром обороны Российской Федерации в установленном им порядке", - дополнил глава государства пункт 3 указа президента РФ от 12.07.2000 г. № 1292.

Ранее министр обороны присваивал почетные наименования только отдельным батальонам, отдельным ротам и им равным, кораблям 3-го и 4-го рангов, судам, а также пограничным заставам.