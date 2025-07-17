Власти РФ приняли к сведению объявление о достижении договоренности о прекращении огня, указал постпред России при ООН

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Сирии на этот раз удалось избежать наиболее разрушительного для будущего арабской республики сценария развития событий.

"По имеющимся данным, самого разрушительного для будущего Сирии развития событий на сей раз удалось избежать. Мы приняли к сведению объявление о достижении договоренности о прекращении огня, а также заявление руководства Сирии, осуждающее нарушение прав человека и обещающее провести расследование преступлений против гражданского населения", - сказал он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.